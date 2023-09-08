Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi ve şüpheliler adliyeye sevk edildi. 1 şüpheli tutuklandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüpheliler M.Ö, E.K, S.R. ve M.K. gözaltına alındı.
Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa