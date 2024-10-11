Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi'nde M.K. (31) isimli şahıs, polis ekiplerince gerçekleşen operasyonla yakalandı. Üzerinden 30 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız silah, şarjör, çok sayıda mermi çıkan ve iki ayrı suçtan para cezası bulunan şahıs, işlemlerinin adliyeye sevk edildi. - SAKARYA