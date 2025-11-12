Haberler

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonlarında 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ve Adapazarı ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sakarya'nın Akyazı ve Adapazarı ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde yapılan 4 ayrı operasyonda F.Y.(40), H.D.(58), U.E.Ö.(23), M.A.Ö(18), M.Y.(25), İ.K.(22) ve O.A.(24) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 408 gram skunk maddesi, 162.7 gram kokain maddesi, 5 adet sentetik ecza, 2 parça halinde 0.86 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 60 adet kenevir tohumu, 1 adet öğütücü, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 630 TL, kokain içiminde aparat olarak kullanılan plastik levha ve rulo halinde 5 Euro, 1 adet telefon ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
Trafik kazası geçiren Özgü Namal taburcu oldu

Trafik kazası geçiren Özgü Namal'dan yeni haber
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

Acı haberle yıkıldı! Şehitlerimizle olan fotoğrafını paylaştı
19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 20 şehidimizin adını tek tek saydı

20 şehidimizin adını tek tek saydı: Enkazın bulunduğu alan...
İmamoğlu'ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Duruşmalar canlı yayınlansın

2352 yıl hapsi istenen İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü! Paylaşım bile yapmış

Kahreden tesadüf! 3 yıl sonra aynı gün şehit düştü
İki farklı şirket seçim anketi yaptı, sonuçların birbiriyle alakası yok

İki farklı şirket seçim anketi yaptı, sonuçlar çok farklı
PFDK, Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın idari tedbir kararlarını kaldırdı

TFF'den bahis oynadığı öne sürülen 2 futbolcu hakkında yeni karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.