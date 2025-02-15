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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonlarında 3 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonlarında 3 Şüpheli Tutuklandı
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Sakarya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 37 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 43 operasyon sonucunda çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

Sakarya'da son bir haftada jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 37 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ve kaçakçılığa geçit vermiyor. Bu çerçevede 7-14 Şubat tarihleri arasında uyuşturucunun önlenmesi çerçevesinde 43 operasyon icra edildi. Operasyonlarda yakalanan 37 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda; 272 gram bonzai, 54 gram kubar esrar, 20 gram skunk, 13 gram metamfetamin, 9 gram kokain, 5 gram bonzai ham madde, 2 gram kenevir tohumu, 150 mililitre bonzai ham madde, 28 adet sentetik hap ve 22 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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