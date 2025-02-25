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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonları: 16 Gözaltı

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonları: 16 Gözaltı
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Sakarya'da gerçekleştirilen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Sakarya'da polis ekiplerince yapılan 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve bir adet el yapımı kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu çerçevede şehir genelinde yapılan 4 ayrı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 897 gram sentetik uyuşturucu, 650 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan aseton, 70 gram metamfetamin, 1 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan a-m-2201 ham maddesi, 1 adet el yapımı kalem şeklinde suikast silahı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 80 adet fişek, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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