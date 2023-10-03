Sakarya'da Üvey Oğlunu Öldüren Zanlı Tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşanan olayda tartıştığı üvey oğlunu silahla vurarak öldüren ve 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli K.M.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. Yaralanan kişiler ise hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde tartıştığı üvey oğlunu silahla vurarak öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Yalı Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli K.M.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, daha sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Yalı Mahallesi'nde 1 Ekim'de M.D. ve M.F.Y. ile Doğu Karadeniz Caddesi'ndeki büfeye gelen Doğukan D, işletme sahibi üvey babası K.M.Ç. ile tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine K.M.Ç, silahla ateş ettiği üvey oğlu ile yanındaki 2 kişiyi yaralamıştı.

Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğukan D, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.