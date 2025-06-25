Sakarya'da Traktör ve Tarım Araçlarına Yoğun Denetim

Sakarya'da 2025 yılı içerisinde jandarma ekiplerince 4 bin 86 traktör ve tarım aracı ile sürücüleri kontrol edildi. Denetimlerde kural ihlali ve eksiklik tespit edilen 183 araca cezai işlem uygulanırken 72 araç ve 13 sürücü de trafikten men edildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, 2025 yılı içinde traktör ve tarım araçlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan kontrollerde yıl içerisinde 4 bin 86 traktör ve sürücüsü denetime tabi tutuldu. Kural ihlali ve eksiklik tespit edilen 183 araca cezai işlem uygulanırken, hayati önem taşıyan ROPS demiri (devrilme koruma sistemi) bulunmayan 125 sürücüye de ceza kesildi. 72 araç ile 13 sürücü trafikten men edildi.

Traktör kaynaklı trafik kazalarında ise önceki yıllara kıyasla dikkat çeken bir düşüş yaşandı. 2023 yılında jandarma sorumluluk alanında 6'sı ölümlü, 66'sı yaralamalı olmak üzere toplam 72 kaza meydana gelirken; 2024'te bu sayı 8'i ölümlü, 66'sı yaralamalı toplam 74 kazaya yükseldi. 2025 yılının bugüne kadarki verilerine göre ise 2'si ölümlü, 15'i yaralamalı olmak üzere toplam 17 traktör kazası meydana geldi. Öte yandan "patpat" olarak bilinen tarım araçlarının karıştığı kazalarda da belirgin bir azalma gözlendi. 2023 yılında 25 kazada 38 kişi, 2024'te 15 kazada 20 kişi yaralanırken; 2025 yılında bugüne kadar yaşanan 8 kazada 1 vatandaş hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, özellikle yaz aylarında kırsalda sık kullanılan traktör ve benzeri araçlara yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı. Yetkililer, sürücüleri hem kendi can güvenlikleri hem de trafik güvenliği açısından kurallara uymaları ve araç donanımlarını eksiksiz kullanmaları konusunda bir kez daha uyardı. - SAKARYA