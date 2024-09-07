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Sakarya'da traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, kontrolden çıkan traktör dere yatağına devrildi ve 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kontrolden çıkan traktörün dere yatağına devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Aksu Mahallesi'nde Mustafa Güler idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan ilk incelemelerde Güler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesi sonrasında Güler'in cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Jandarma 3-sayfa sakarya Güncel Hendek Yaşam

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