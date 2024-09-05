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Sakarya'da traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde traktörün römorkundan üzerine fındık çuvalı düşmesi sonucu Vedat Usta (51) hayatını kaybetti. Usta'nın cenazesi Kestanepınarı Mahallesi Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde traktörün römorkundan üzerine fındık çuvalı düşmesi neticesinde dengesini kaybederek traktörden düşen Vedat Usta (51) hayatını kaybetti.

İlginç kaza, Kocaali ilçesi Kestenepınarı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki Vedat Usta'nın üzerine fındık tarlasında kullandığı traktörün römorkundan fındık çuvalı düştü. Dengesini kaybederek yere düşen Usta, yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Vedat Usta'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

3 çocuk babası olduğu öğrenilen Usta, Kestanepınarı Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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