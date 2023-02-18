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Sakarya'da traktör devrildi: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Sakarya'da traktör devrildi: 1 yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Pamukova ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarladan dönmekte olan Reşat A. idaresindeki 54 RH 123 plakalı traktör sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pamukova İtfaiye Sakarya 3. Sayfa Haberler

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