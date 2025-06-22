Sakarya'da Traktör Bayisinde Yangın Çıktı

Sakarya'da Traktör Bayisinde Yangın Çıktı
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Adapazarı'ndaki Zirai Aletler Sanayi Sitesi'nde bulunan traktör bayisinin deposunda çıkan yangın, havadan görüntülendi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Zirai Aletler Sanayi Sitesi içindeki traktör bayisinin deposunda çıkan yangın ve söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Adapazarı ilçesi Zirai Aletler Sanayi Sitesi içinde bulunan traktör bayisinin deposunda yangın çıktı. Kısa sürede depo alevlere teslim olurken dumanlar gökyüzünü kapladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler yangını söndürmek için seferber oldu. İtfaiye ekiplerine TOMA da destek verirken uzun uğraşlar neticesinde büyük ölçüde kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına müdahale ve olay yeri havadan da görüntülendi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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