Sakarya'da Trajik Kaza: Anne ve Oğul Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin şarampole uçtuğu kazada ölü sayısı ikiye yükseldi. Annesinin olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada, hastaneye kaldırılan oğlu da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, 20 Kasım Perşembe günü Adapazarı-Mudurnu D-140 kara yolu Reşadiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Şahin (41) yönetimindeki 54 H 1585 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak metrelerce yükseklikten şarampole uçtu. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün annesi Aynur Şahin'in (68) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan yaralılar Ç.Ç. (4), H.G. (12) ve sürücü Ümit Şahin ekipler tarafından çıkarılarak hastaneye götürüldü. Annesinin olay yerinde hayatını kaybettiği kazanın ardından, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ümit Şahin'de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada hayatını kaybeden Aynur Şahin'in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Akyazı Kubbeli Yeni Camii'ne getirilen Şahin, dün Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Seyfeler Aile Mezarlığında toprağa verildi. Kazada yaralanan 4 ve 12 yaşındaki çocukların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - SAKARYA