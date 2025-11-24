Haberler

Sakarya'da Trafik Uygulamasında Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Güncelleme:
Akyazı'da gerçekleştirilen kapsamlı trafik uygulamasında bir araçta ruhsatsız silah bulundu. Stajyer ehliyeti olan bir sürücünün ehliyetine el konuldu, birçok sürücüye ise ceza kesildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ve bekçi ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik uygulamasında ruhsatsız silah ele geçirildi. Stajyer ehliyeti bulunan ve ceza puanını aşan bir sürücünün ehliyetine el konulurken, birçok sürücüye de farklı ihlallerden cezai işlem uygulandı.

Ada Caddesi Yunus Emre Mahallesi'nde polis ve bekçi ekipleri tarafından kapsamlı trafik uygulaması gerçekleştirildi. Denetim çerçevesinde araçlar tek tek durdurularak sürücülere alkol testi yapıldı, şüpheli şahıslara Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulandı ve araçlar detaylı şekilde sorgulandı. Evrak eksiği bulunan sürücülere, alkollü araç kullananlara ve muayenesi geçerli olmayan araç sahiplerine idari işlem uygulanırken, stajyer ehliyeti bulunan bir sürücünün ceza puanını aşması nedeniyle ehliyetine el konuldu. Uygulama noktasına dahil olmayıp geride bekleyen ve içerisinde gençlerin bulunduğu bir araç bekçi ekiplerinin dikkatini çekti. Yapılan kontrolde araçta ruhsatsız silah ele geçirildi.

Şüpheli kişiler, işlemleri yapılmak üzere asayiş ekipleri tarafından karakola götürüldü. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
