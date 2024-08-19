Sakarya'da trafik kazası: İki kişi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Batakköy Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA