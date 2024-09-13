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Sakarya'da trafik kazası: 8 kişi yaralandı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde D-650 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan cip takla attı ve 8 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 kara yolunda kavşakta otomobil ile çarpışan cip takla attı. Meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Karasu-Adapazarı D-650 kara yolu Karapınar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 41 ACT 361 plakalı cip ile yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile cip takla atarak ters döndü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan müdahalelerin ardından kazada yaralanan 8 kişi çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Otomobil sakarya Karasu trafik Kaza

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