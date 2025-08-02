Sakarya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Sakarya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Sapanca'da bir kamyonet ile cipin çarpışması sonucu 4'ü çocuk toplamda 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kamyonet ile cipin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı.

Kaza, Göl Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. kontrolündeki 54 KF 036 plakalı kamyonet ile Irak uyruklu A.U.A.O. idaresindeki yabancı plakalı Audi marka cip çarpıştı. Kazada 4'ü çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar bölgede yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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