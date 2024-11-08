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Sakarya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Sakarya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 kara yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sakarya-Bilecik D-650 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı yönünde ilerlemekte olan E.Ç. kontrolündeki 34 FZM 77 plakalı hafif ticari araç ile M.A.E. idaresindeki 54 AGD 661 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürücüler E.Ç. ve M.A.E. ile araçlarda bulunan F.Ç., B.A.E. ve A.Ö. isimli toplam 5 kişi yaralandı. Konunun haber verilesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Pamukova İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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