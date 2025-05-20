Sakarya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Kara yolu Aşağıdereköy Mahallesi Adapazarı istikametinde yaşanan kazada, Ü.K. idaresindeki 54 BV 011 plakalı Opel marka otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 41 AHU 343 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Kazada Ü.K., H.K., A.B. ve N.B. isimli toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA