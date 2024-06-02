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Sakarya'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Batakköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada, N.B. idaresindeki 54 ADJ 931 plakalı hafif ticari araç ile F.D. idaresindeki yabancı plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü F.D. ile aynı araçta bulunan 11 yaşındaki Y.T.D., 16 yaşındaki A.B.D. ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan A.B. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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