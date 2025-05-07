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Sakarya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Sakarya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Akyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları iyi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gece saatlerinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan dönüş yapan D.A. kontrolündeki 07 SF 221 plakalı Kia marka otomobil ile M.E.Ö. (23) idaresindeki 54 AGU 320 plakalı motosiklet çarpıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet ve otomobil sürücüsü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, 3 yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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