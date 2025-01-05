Sakarya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması neticesinde 3 kişi yaralandı.

Akyazı'da D140 kara yolu Bedilkadirbey mevkisinde C.E. idaresindeki 54 AJM 374 plakalı otomobil ile Ö.F.K. idaresindeki 33 EJT 49 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan bir kadın yaralandı. Hafif ticari araç sürücüsü de otomobildeki kazazedeye yardım etmek için giderken düşerek yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA