Sakarya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Adapazarı ilçesi D-020 kara yolunda meydana gelen kazada, M.Ş. idaresindeki 54 LF 439 plakalı Mitsubishi marka minibüs ile B.Ö. idaresindeki 34 HT 1342 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ve otomobilde yolcu olarak bulunan A.B. hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA