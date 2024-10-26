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Sakarya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Kocaali ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 3 kişi ağır yaralandı. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde duble yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaali-Karasu D-010 kara yolu Alandere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.M.A. idaresindeki 54 ABG 787 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Yol kenarına devrilerek hurdaya dönen araç sürücüsü B.M.A., E.E.K. ve H.N.G. isimli 3 kişi ağır yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde otomobilden çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kazanın yaşandığı bölgede yavaşlayan 54 AHE 437 plakalı otomobile arkasından gelen 34 DCA 996 plakalı otomobil çarptı. 3 kişinin yaralandığı kazanın ardından meydana gelen bu kazada ise araçlarda maddi hasar oluştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

sakarya

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