Sakarya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yalı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, cadde üzerinde seyir halinde olan 54 KN 700 plakalı Honda marka otomobil ile 'U' dönüşü yapmakta olan 54 ABP 121 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil savrularak yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Fiat marka otomobil, 'U' dönüşü yaptığı esnada Honda marka otomobilin çarpması yer alıyor. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA