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Sakarya'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 kara yolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Mudurnu Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada, A.F.M. idaresindeki 54 AGA 579 plakalı otomobil ile İ.E.A. yönetimindeki 54 AAY 378 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya Akyazı Trafik Kaza 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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