Sakarya'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 kara yolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Mudurnu Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada, A.F.M. idaresindeki 54 AGA 579 plakalı otomobil ile İ.E.A. yönetimindeki 54 AAY 378 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA