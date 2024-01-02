Sakarya'da trafik kazası: 2 kişi öldü, kamyon sürücüsü tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda 2 kişinin ölümüyle neticelenen trafik kazasıyla ilgili kamyon sürücüsü tutuklandı.

Köprübaşı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, R.Ç. idaresindeki 67 ABS 485 plakalı kamyon ile Berat Velioğlu (23) idaresindeki 41 K 7781 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Velioğlu ve otomobilde bulunan Mehmet Can Yelken (21) yaralandı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri kamyon sürücüsünü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA