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Sakarya'da Trafik Kazaları: 1 Ölü, 8 Yaralı

Sakarya'da Trafik Kazaları: 1 Ölü, 8 Yaralı
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Sakarya'da jandarma sorumluluk bölgesinde 3 günde meydana gelen 7 ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri tarafından hazırlanan rapora göre kazaların çoğu sürücü ve kural ihlalleri nedeniyle gerçekleşti.

Sakarya'da jandarma sorumluluk bölgesinde 3 günde meydana gelen 7 ayrı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, son 3 günde sorumluluk bölgesinde meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu paylaştı. Ekiplerce hazırlanan rapora göre 17-18-19 Ocak tarihleri arasında Sakarya'nın Hendek, Akyazı, Karasu ve Arifiye ilçelerinde 7 ayrı trafik kazası meydana geldi. 17 Ocak tarihinde, Hendek ilçesi Karaçökek Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrol çıkan araç, bariyerlere çarptı, meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. 18 Ocak tarihinde, Akyazı ilçesi Osmanbey Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrol çıkan araç, bariyerlere çarptı, meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yine aynı tarihte Karasu ilçesi Subatağı Mahallesi'nde iki aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken Anadolu Otoyolu Arifiye geçişinde otoyolda yaya olarak bulunan bir kişi, otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetti. 19 Ocak tarihinde, Arifiye ilçesi Türkçaybaşı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil devrildi, 1 kişi yaralandı. Yine aynı tarihte Akyazı ilçesi Topağaç Mahallesi'nde iki aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken aynı ilçede ve mahallede iki aracın çarpışması neticesinde 1 kişi yaralandı. Sürücü ve kural ihlalleri sebebiyle meydana gelen kazalarda toplam 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişide yaralandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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