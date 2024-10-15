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Sakarya'da Trafik İhlali: Hafif Ticari Araç Sıkıştırma Yaptı

Sakarya'da Trafik İhlali: Hafif Ticari Araç Sıkıştırma Yaptı
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D-100 karayolunda bir hafif ticari araç, diğer araçları sıkıştırarak sürücülere zor anlar yaşattı. Emniyet şeridini de kullanan araç, panik yaşatarak gözden kayboldu.

D-100 karayolu Sakarya geçişinde hafif ticari araç, aynı yönde seyir halinde olan araçları trafikte sıkıştırarak hem kendi canını hem diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Emniyet şeridini de kullanan araç, bir süre sonra gözden kayboldu.

D-100 karayolu Sakarya istikametinde meydana gelen olayda, 41 AEK 420 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, aynı yönde seyir halindeki araçları trafikte sıkıştırarak zor anlar yaşattı. Hem kendi canını hem diğer sürücülerin canını hiçe sayan hafif ticari araç sürücüsü, emniyet şeridinden bir süre ilerledikten sonra gözden kayboldu. Diğer sürücülere panik yaşatan hafif ticari aracın yaptıkları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın diğer araçları geçmek için sıkıştırması, sinyal vermeden şerit değiştirmesi ve emniyet şeridinden bir süre ilerleyerek gözden kaybolması yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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