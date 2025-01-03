Sakarya'da Trafik Denetimlerinde 700 Araç Men Edildi

Sakarya'da polis ekiplerince 2024 yılı Aralık ayında yapılan denetimlerde 700 araç trafikten men edilirken 204 sürücünün ehliyetine el koyuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgesinde denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede, 2024 yılının Aralık ayında 48 bin 402 araç kontrol edildi. Denetimlerde 700 araç trafikten men edilirken 204 sürücünün ehliyetine el koyuldu. Polis sorumluluk bölgesinde trafik kurallarına uyulmaması sebebiyle ise 241 maddi hasarlı, 258 yaralamalı ve 1 ölümlü olmak üzere 480 trafik kazası meydana geldi. - SAKARYA