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Sakarya'da Trafik Denetimlerinde 700 Araç Men Edildi

Sakarya'da Trafik Denetimlerinde 700 Araç Men Edildi
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Sakarya'da yapılan trafik denetimlerinde 700 araç trafikten men edilirken, 204 sürücünün ehliyetine el konuldu. Aralık ayında 48 bin 402 araç kontrol edildi ve 480 trafik kazası kaydedildi.

Sakarya'da polis ekiplerince 2024 yılı Aralık ayında yapılan denetimlerde 700 araç trafikten men edilirken 204 sürücünün ehliyetine el koyuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgesinde denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede, 2024 yılının Aralık ayında 48 bin 402 araç kontrol edildi. Denetimlerde 700 araç trafikten men edilirken 204 sürücünün ehliyetine el koyuldu. Polis sorumluluk bölgesinde trafik kurallarına uyulmaması sebebiyle ise 241 maddi hasarlı, 258 yaralamalı ve 1 ölümlü olmak üzere 480 trafik kazası meydana geldi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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