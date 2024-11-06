Sakarya'da Trafik Denetimlerinde 70 Milyon Lira Cezai İşlem Uygulandı

Sakarya'da jandarma ve polis ekiplerince bir ayda gerçekleştirilen trafik denetimlerinde çeşitli kural ihlalleri ve suçlardan toplam 70 milyon 853 bin 540 lira cezai işlem uygulandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü şehir genelinde trafik denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Ekim ayı içinde ekipler tarafından 182 bin 77 araç denetimi yapıldı. Kural ihlali ve eksikliği bulunan 30 bin 609 araca yasal işlem yapılırken bin 813 araç trafikten men edildi. Abart egzoz, yüksek sesle müzik dinleme, alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanma gibi suçlardan ise sürücülere toplam 70 milyon 853 bin 609 bin lira cezai işlem uygulandı. - SAKARYA