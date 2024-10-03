Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da Trafik Denetimlerinde 102 Bin Araç Kontrol Edildi

Sakarya'da Trafik Denetimlerinde 102 Bin Araç Kontrol Edildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da jandarma ekipleri, eylül ayında gerçekleştirdikleri denetimlerde 102 bin 500 aracı kontrol etti. 705 araç ve 293 sürücü trafikten men edilirken, 28 traktör sürücüsüne ‘Rops’ demiri eksikliğinden 175 bin 277 TL para cezası kesildi. Denetim ve kazalar hakkında bilgiler verildi.

Sakarya'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgesinde eylül ayı içerisinde gerçekleştirdikleri denetimlerde 102 bin 500 aracı kontrol etti. 705 araç ve 293 sürücü trafikten men edilirken, 28 traktör sürücüsüne ise 'Rops' demiri eksikliğinden 175 bin 277 TL para cezası uygulandı.

Trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından 2024 yılı eylül ayı içerisinde 102 bin 500 araç kontrol edildi. Denetimler neticesinde 705 araç ile 293 sürücü trafikten men edildi. Denetlenen bin 248 traktörün 28 sürücüsüne 'Rops' demiri eksikliğinden 175 bin 277 TL para cezası uygulandı. Denetimleri sırasında uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 60 sürücünün ise belgelerine geçici süre ile el konuldu.

Ayrıca trafik kurallarına uyulmaması sebebi ile eylül ayı içerisinde jandarma sorumluluk sınırlarında; 3 ölümlü, 76 yaralamalı ve 46 maddi hasarlı olmak üzere toplam 125 trafik kazası meydana geldi. Ölümlü kazalar; 2'si motosiklet kazası, 1'i ise traktörde 'Rops' demiri kullanmama sebebi ile meydana geldi. Bu kazalarda 4 vatandaş yaşamını yitirmiş olup, 123 kişi ise yaralandı. 6 bin 32 motosikletin denetlendiği uygulamalarda 162 sürücüye 1 milyon 123 bin 88 TL para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler artırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azaltılması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hız limitlerine uymaları, emniyet kemerlerini takmaları, hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü olarak araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın ilgisi ve desteklerine büyük ihtiyaç vardır" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik sakarya 3-sayfa trafik Sağlık Eylül Kaza

Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı, dümeni kilitlenen bir gemi sürüklendi

İstanbul Boğazı'nda 2 yük gemisi çarpıştı

 Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Bölgedeki gerilim tırmanırken Özel'den Erdoğan'a çağrı

 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında gündem yaratacak detay
Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü

Biri mazlumun, diğeri zalimin yanında durdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Ekim Ataşehir, Esenler, Ümraniye, Sultangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Düello kim kazandı (DÖNER)? 3 Ekim Perşembe Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? ASKİ Ankara su kesintisi! 3-4 Ekim Mamak, Beypazarı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 3 Ekim Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı! Üsküdar gemi kazasında son durum nedir, ölü veya yaralı var mı? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Serik 3-4 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 3-4 Ekim Nilüfer, Karacabey, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 3-4 Ekim Ceyhan, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ortaöğretim Lise KPSS ile memur olunur mu, Ortaöğretim KPSS meslekleri nelerdir? Lise KPSS Ortaöğretim P94 puanı ile alım yapan kurumlar hangileridir? KPSS P94 puanı nedir, 2024 KPSS Lise puanı ne işe yarar?
title