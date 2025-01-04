Üye Girişi
Haberler
PKK, Öcalan'ın çağrısına uymazsa ne olur? Hüseyin Yayman'dan herkesin merak ettiği soruya yanıt
AK Parti cephesinden herkesin merak ettiği "Öcalan" sorusuna yanıt
İmamın uyarısı işe yaramadı! Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler
Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler
Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde
İşte Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ocak ayı içerisinde en düşük emekli maaşı konusunda çalışma yapacağız
Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama

Sakarya'da Trafik Denetimleri Sonucu 967 Araç Trafikten Men Edildi

Sakarya'da Trafik Denetimleri Sonucu 967 Araç Trafikten Men Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 164 bin 636 araç kontrol edildi. Denetimler sonucu 967 araç ve 205 sürücü trafikten men edildi, 61 sürücünün belgesine el konuldu.

Sakarya'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgesinde aralık ayı içerisinde gerçekleştirdikleri denetimlerde 164 bin 636 aracı kontrol etti. 967 araç ve 205 sürücü trafikten men edilirken, 16 traktör sürücüsüne ise 'Rops' demiri eksikliğinden cezai işlem uygulandı.

Trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından 2024 yılı aralık ayı içerisinde 164 bin 636 araç kontrol edildi. Denetimler neticesinde 967 araç ve 205 sürücü trafikten men edildi. Denetlenen 752 traktörün 16 sürücüsüne 'Rops' demiri eksikliğinden cezai işlem uygulandı. Uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 61 sürücünün ise belgelerine geçici süre ile el konuldu. Ayrıca trafik kurallarına uyulmaması sebebi ile aralık ayı içerisinde jandarma sorumluluk sınırlarında; 39 yaralamalı ve 69 maddi hasarlı olmak üzere toplam 108 trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazalarda 75 kişi yaralandı. 7 bin 348 motosikletin de denetlendiği uygulamalarda 99 sürücüye cezai işlem uygulandı, 25 motosiklet ise trafikten men edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
img

Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
img

Öcalan silah bırakma çağrısı yapacak mı? Ahmet Türk yanıtladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı! İfadesi tüyler ürpertti
Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı
Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti
Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti
Orhan Gencebay'dan dikkat çeken Ferdi Tayfur sözleri
Törende Ferdi Tayfur ile ilgili sözleri dikkat çekti
Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde

Son Dakika Haberleri

Ankara elektrik kesintisi! 4 Ocak Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 4 Ocak Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 4 Ocak Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 4 Ocak Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? İstanbul elektrik kesintisi! 4 Ocak Beşiktaş, Küçükçekmece, Beykoz elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 4 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana'nın kurtuluşu ne zaman? Bu yıl Adana'nın kurtuluşunun kaçıncı yıl dönümü? Bursa elektrik kesintisi! 4 Ocak Osmangazi, Nilüfer, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 4 Ocak Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 4 Ocak Şahinbey, Nizip, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.