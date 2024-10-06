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Sakarya'da Trafik Denetiminde 250 Araca Cezai İşlem

Sakarya'da Trafik Denetiminde 250 Araca Cezai İşlem
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Sakarya'da yapılan trafik denetimlerinde 250 araç ve sürücüye toplamda 1 milyon 103 bin 293 lira ceza kesildi. Denetimlerde belgesiz ve kasksız sürüş gibi çeşitli trafik ihlalleri tespit edildi.

Sakarya'da motosiklet ve motorlu araçlara yönelik yapılan trafik denetimlerinde bir günde toplam 250 araç ve sürücüye 1 milyon 103 bin 293 lira para cezası kesildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk bölgesinde trafik güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motorize şahin ekipleri tarafından bir günde yapılan denetimlerde, belgesiz araç kullanma, yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanma, plakasız araç kullanma, trafikten çekili araç kullanmak, tescilsiz araç kullanma, kasksız motosiklet kullanma, abart egzozlu araç kullanmak gibi suçlardan toplam 250 araç ve sürücüye 1 milyon 103 bin 293 lira para cezası kesildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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