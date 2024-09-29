Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da Toprak Yüklü Kamyonun Devrilmesi: 1 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde kontrolünü kaybeden toprak yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan toprak yüklü kamyonun yol kenarına devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Arifiye-Sapanca yolu üzeri Arifbey Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Arifiye istikametinde ilerlemekte olan 54 AKE 360 plakalı toprak yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Arifiye sakarya trafik

Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar

ABD'den gelen telefon sonrası 80 ton patlayıcı atmışlar

 Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı

Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu dev çukur kaldı

 Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin

"Ödeme yaparken kasada bu sözü duyarsanız hemen ihbar edin"
Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş

Polisi şehit eden suç makinesiyle ilgili isyan ettiren detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatsa Belediyespor - Adıyaman FK Maçı Bilgileri Fatsa Belediyespor Adıyaman FK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Fatsa Belediyespor Adıyaman FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatsa Belediye Mazıdağı Fosfat Spor - Çayeli Spor Maçı Bilgileri Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor Maçı Hakkında Diyarbekir Spor - Karacabey Belediye Maçı Hakkında Afyonspor - Isparta 32 Maçının Yayın Bilgisi Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Diyarbekir Spor Karacabey Belediye CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Diyarbekir Spor Karacabey Belediye maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç Afyonspor Kulübü Isparta 32 Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Afyonspor Kulübü Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Silivrispor-Balıkesirspor Maçı Detayları
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });