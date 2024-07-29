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Sakarya'da Tırın Sebep Olduğu Zincirleme Kazada 5 Kişi Yaralandı

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Sakarya'nın Erenler ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında, tırın sebep olduğu kazada 1'i çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 kara yolunda tırın sebep olduğu zincirleme kazada 1'i çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bekirpaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan M.D. idaresindeki 47 AE 891 plakalı tırın sebep olduğu zincirleme trafik kazasında hafif ticari araç, SUV tarzı araç ve otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada, yabancı uyrukluların bulunduğu hafif ticari araçtaki sürücü H.H., Ş.H. isimli çocuk, M.H., İ.H. ve R.E.H. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Meydana gelen kaza sebebiyle trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken araçların bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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