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Sakarya'da Tırın Çarptığı Kamyonet Durakta Bekleyen 1 Kişiyi Yaraladı

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 karayolunda meydana gelen kazada, tırın çarpması sonucu kontrolden çıkan kamyonet, durağa girdi. Durakta bekleyen 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda tırın çarpması neticesinde kontrolden çıkan kamyonet, durağa girdi. Meydana gelen kazada durakta bekleyen 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-650 karayolunda Paşalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametinden Adapazarı istikametine seyreden E.M. idaresindeki 34 FSF 458 plakalı Iveco marka kamyonet, tırın çarpması neticesinde kontrolden çıkarak durağa girdi. Meydana gelen kazada durakta bekleyen 1 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilin yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Pamukova sakarya Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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