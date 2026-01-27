Haberler

Seyir halindeki tırdan düşen saman balyaları trafiği tehlikeye attı

Seyir halindeki tırdan düşen saman balyaları trafiği tehlikeye attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adapazarı'nda D020 kara yolunda seyir halindeki bir tırdan düşen saman balyaları, yolu kaplayarak trafikte aksamalara yol açtı. Ekipler tarafından hızlıca kaldırılan balyalar, olası kazayı önledi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi D020 kara yolunda seyir halindeki tırdan düşen saman balyaları trafiği tehlikeye attı. Yola dökülen saman balyaları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Dağdibi Mahallesi mevkiinde D020 kara yolunda meydana gelen olayda, seyir halindeki tırın dorsesinden çok sayıda saman balyası düştü. Kara yolunun bir bölümünü kaplayan balyalar sebebiyle sürücüler zor anlar yaşarken, trafikte kısa süreli aksama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yola dökülen saman balyalarını kaldırarak yolu yeniden trafiğe açtı. Olayda herhangi bir kazanın yaşanmaması muhtemel bir faciayı önledi. Yola dökülen saman balyaları cep telefonu kamerasına yansıdı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla geldi, işte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İddianamede dikkat çeken ifade: Muhittin Böcek, Ali Mahir Başarır'a hediye edeceğini söyleyip daire istedi

Böcek, Ali Mahir Başarır'a öyle bir şey hediye etmek istemiş ki...
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

Tüm anlaşmaların anası! Tarihi imzalar art arda geldi, yüzler gülüyor
İddianamede dikkat çeken ifade: Muhittin Böcek, Ali Mahir Başarır'a hediye edeceğini söyleyip daire istedi

Böcek, Ali Mahir Başarır'a öyle bir şey hediye etmek istemiş ki...
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi