Sakarya'nın Adapazarı ilçesi D020 kara yolunda seyir halindeki tırdan düşen saman balyaları trafiği tehlikeye attı. Yola dökülen saman balyaları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Dağdibi Mahallesi mevkiinde D020 kara yolunda meydana gelen olayda, seyir halindeki tırın dorsesinden çok sayıda saman balyası düştü. Kara yolunun bir bölümünü kaplayan balyalar sebebiyle sürücüler zor anlar yaşarken, trafikte kısa süreli aksama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yola dökülen saman balyalarını kaldırarak yolu yeniden trafiğe açtı. Olayda herhangi bir kazanın yaşanmaması muhtemel bir faciayı önledi. Yola dökülen saman balyaları cep telefonu kamerasına yansıdı. - SAKARYA