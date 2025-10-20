Sakarya'da Tır Lastiğini Değiştirirken Diğer Tırın Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

Haberler

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde emniyet şeridinde tırın lastiğini değiştiren 22 yaşındaki Berat Akbaş, başka bir tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazada, sürücüye çarpan tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde emniyet şeridinde durarak patlayan tırın lastiğini değiştirmek isteyen 22 yaşındaki sürücü, başka bir tırın çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçisinde Sapanca ilçesi Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine gikmekte olan Berat Akbaş (22) kontrolündeki 78 BA 680 plakalı tırın lastiği patladı. Aracı emniyet şeridine çekerek patlayan lastiği değiştiren sürücüye, aynı yönden gelen F.Ö. (48) kontrolündeki 34 CRN 482 plakalı tır çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, otoyol jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Berat Akbaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Akbaş'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü F.Ö. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
