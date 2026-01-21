Refüje çarparak yan yatan tırın sürücüsü yaralandı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kontrolden çıkarak refüje çarpıp yan yatan tırın sürücüsü yaralandı. Dorsedeki malzemeler otoyola saçıldı

Kaza, Otoyolun İstanbul istikameti Hendek ilçesi İkbaliye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. C.D. idaresindeki 27 AUH 322 plakalı tır, kontrolden çıkarak refüje çarpıp yan yattı. Kazada sürücü C.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıya müdahale bölgeye ulaşan ekiplerce olay yerinde gerçekleştirildi. Öte yandan çarpışmanın etkisiyle dorsedeki malzemeler yola savrulurken İstanbul yönünde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Devrilen tırın kaldırılması ve yola saçılan malzemelerin temizlenmesi ile trafik normal seyrine döndürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA