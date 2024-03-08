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Sakarya'da Ters Yönden Giden Araç Kaza Riski Oluşturdu

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Sakarya'da Adapazarı-Kaynarca D-020 duble yolunda ters yönden ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü, diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sakarya'da ters yönden girdiği duble yolda ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak kazaya davetiye çıkardı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Bu kadarı da olmaz dedirten görüntü, Adapazarı-Kaynarca D-020 duble yolunda kaydedildi. Duble yolda ters şeride giren 41 SK 525 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak kazaya davetiye çıkardı. Aracın ters yönde ilerlediğini gören diğer sürücüler işe şaşırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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