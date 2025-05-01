Sakarya'da Ters Yönde Giden Araç Tehlike Saçtı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ters yönde giden otomobil tehlike saçtı. Araç sürücüsünün hem kendi hem de diğer sürücülerin canını ve hiçe sayarak, uyarılara aldırmadan yoluna devam ettiği anlar saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 TZ 244 plakalı Toyota marka otomobil, D-140 kara yolunda ters şeritten ilerledi. Bir sürücü, üzerine doğru gelen araca çarpmamak için son anda manevra yaptı. Araç sürücüsünün hem kendi hem de diğer sürücülerin canını ve hiçe sayarak, uyarılara aldırmadan yoluna devam ettiği anlar ise saniye saniye araç kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin kara yolunda ters yönde ilerlemesi, bir otomobilin de çarpmamak için son anda manevra yapması yer alıyor. - SAKARYA