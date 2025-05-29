Sakarya'da Ters Şeritten İlerleyen Sürücü Tehlike Saçtı

Sakarya'da Ters Şeritten İlerleyen Sürücü Tehlike Saçtı
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Sakarya'da dörtlüleri yakan hafif ticari araç sürücüsü, ters yönde ilerleyerek hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

D-650 kara yolu Sakarya geçişinde dörtlüleri yakıp ters yönde ilerleyen hafif ticari aracın sürücüsü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

Adapazarı-Karasu yolu üzerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, dörtlüleri yakarak ters şeritten ilerledi. Araç sürücüsünün hem kendi hem de diğer sürücülerin canını ve hiçe sayarak, uyarılara aldırmadan yoluna devam ettiği anlar ise saniye saniye araç cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracın kara yolunda dörtlülerini yakarak ters yönde ilerlemesi yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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