Sakarya'da Terör ve Suç Operasyonları: 13 Gözaltı

Sakarya'da polis ekiplerince bir ayda DEAŞ, FETÖ/PDY, PKK/KCK gibi silahlı terör örgütleri ve terörizmin finansmanına yönelik yapılan operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca Ağustos ayı içinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında ise 670 şüpheli yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, Ağustos ayı içinde gerçekleştirilen uyuşturucu, kaçakçılık, terör ve asayiş operasyonlarının detaylarını açıkladı. Kamu düzeni ve genel güvenliğin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde gerçekleşen operasyonlarda 496 kişi yakalandı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 2 kilo 886 gram skunk, 1 kilo 897 gram sentetik cannabinoid maddesi, 1 kilo 364 gram esrar, 508 gram metamfetamin, 352 adet uyuşturucu hap, 247 gram eroin, 134 adet hint keneviri bitkisi, 132 gram sentetik cannabinoid ham maddesi, 72 gram kokain, 219 bin 960 adet dolu makaron, 7 milyon 158 bin 200 makaron, 225 adet gümrük kaçağı emtia, 129 adet akıllı saat, 96 adet cep telefonu aksesuarı, bin 661 paket gümrük kaçağı sigara, 391 adet elektronik sigara, 110 adet elektronik sigara likiti, bin 138 kilogram açık tütün, 196 adet şişe alkol, 2 adet tarihi eser-sikke, 68 adet ruhsatsız tabanca, 24 adet ruhsatsız tüfek, 273 adet çeşitli çapta fişek, 16 adet delici alet ile çalıntı olduğu tespit edilen toplam 19 motosiklet ve otomobil ele geçirildi. DEAŞ, FETÖ/PDY, PKK/KCK silahlı terör örgütleri ve terörizmin finansmanına yönelik yapılan çalışmalarda 13 şüpheli yakalanırken, 3 şahsa ise fuhuştan işlem yapıldı, 1 işyeri mühürlendi. Ayrıca kesinleşmiş cezası bulunan toplam 174 şahıs adli mercilere sevk edildi. - SAKARYA