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Sakarya'da terör operasyonu: 8 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Sakarya'da terör operasyonu: 8 gözaltı

Sakarya'da polis ekiplerince PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da polis ekiplerince PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Terör örgütlerinin eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacı ile düzenlenen operasyonlarda; PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şahıs ile sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapan 1 şahıs olmak üzere toplam 2 şahıs, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 5 şahıs ve FETÖ/PDY terör örgütü içerisindeki faaliyetlerine yönelik hakkında 6 yıl 3 ay katileşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 22 adet fişek ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya PKK 3. Sayfa Haberler

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