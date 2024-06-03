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Sakarya'da Tehlikeli Motosiklet Sürüşü

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Sakarya'da iki kişi, kullandıkları motosikletlerin kontrolünü küçük çocuklara bırakarak hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı.

Sakarya'da iki kişi, kullandıkları motosikletlerin kontrolünü küçük çocuklara bırakıp hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı.

İki kişi, kullandıkları motosikletin kontrolünü önlerinde oturan çocuklara bırakarak yolda seyretti. Hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atan şahıslar, çocukların motosiklet kullandıkları anları sosyal medyada paylaştı. Çocukların ve yarış motosikleti kullanan bir kişinin kask takmadığı görülen sosyal medya görüntüleri tepki topladı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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