Sakarya'da tefecilik operasyonu: 2 tutuklama

Sakarya'nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde tefecilik yaptığı iddia edilen ve polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 12 şüphelinin adreslerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda bazı dosyalara el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıktan serbest bırakılırken 11'i mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartı ile serbest kalırken O.L. ve M.G. isimli şahıs tutuklandı. Diğer 2 şüphelide mahkemede tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - SAKARYA