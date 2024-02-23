Sakarya'da tefecilik iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde tefecilik yaptığı iddia edilen 12 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 12 şüphelinin adreslerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda bazı dosyalara el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA