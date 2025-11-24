Sakarya'da Tavuk Çiftliğinde Yangın Çıktı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan tavuk çiftliğinin depo kısmında çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında küçük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Topçu Mahallesi Dağ Yeniköy Sokak üzerinde bulunan 60 bin kapasiteli bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B.'e ait tavuk çiftliğinin depo kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Küçük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA