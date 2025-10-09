Haberler

Sakarya'da Tarihi Uyuşturucu Operasyonu: 100 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, Irak uyruklu F.Y.H. (36) isimli şahsın kullandığı araç, Anadolu Otoyolunda durduruldu. Yapılan aramada cipin bagaj bölümüne gizlenmiş 100 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şehrin tarihine en büyük uyuşturucu operasyonu olarak kayıtlara geçtiği öğrenilen baskında şüpheli gözaltına alındı. Hususa ilişkin inceleme devam ediyor. - SAKARYA

