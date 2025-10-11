Haberler

Sakarya'da Takla Atan Araçta 1 Kişi Yaralandı

Sakarya'da Takla Atan Araçta 1 Kişi Yaralandı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde D-100 kara yolunda kontrolünü kaybeden otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri hastaneye sevk edildi.

Kaza, D-100 kara yolu Esentepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli istikametinden Sakarya istikametine doğru seyir halinde olan M.B. idaresindeki 34 DJV 199 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç takla attı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
