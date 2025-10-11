Sakarya'da Takla Atan Araçta 1 Kişi Yaralandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesi D-100 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu Esentepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli istikametinden Sakarya istikametine doğru seyir halinde olan M.B. idaresindeki 34 DJV 199 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç takla attı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA